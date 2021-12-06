также в разделеПроисшествия
В Ужгороде менору сбросили в реку, открыто дело 39
Авария на Бурштынской ТЭС: Один из пострадавших умер в больнице 24
Отец и двое детей погибли в ДТП на Житомирщине 14
В Ужгороде журналисту сожгли авто 10
В Украине после выходных – 4478 новых случаев COVID-19 52
МО Беларуси вызвало военного атташе Украины из-за якобы нарушения границы 140
Пропавшего в Николаевской области 9-летнего ребенка нашли мертвым в реке 15
В Польше украинец умер во время задержания 28
ОБСЕ зафиксировала на Донбассе десятки единиц военной техники боевиков 15
СБУ разоблачила подпольный сервисный центр по сбыту поддельных водительских удостоверений 13
В Украине разработали новый зенитный ракетный комплекс 54
Командующий ООС: Украина готовится к любому варианту наступления российских регулярных войск 31
Врач: В медучреждениях растет число пациентов, которые очень быстро сгорают 53
В Украине более 13 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом 14
The Washington Post: Кремль планирует наступление на Украину на нескольких фронтах 390
СМИ: В Италии нашли мертвой 43-летнюю украинку 22
Под Львовом горит храм 14
Во Львове внезапно умер директор Дома ученых, где проходила скандальная вечеринка блогеров 64

За убийство иностранца полиция Кривого Рога задержала 28-летнего мужчину.

В результате конфликта между группами лиц один из мужчин погиб, другой с ножевыми ранениями доставлен в больницу сообщила пресс-служба полиции.

5 декабря в полицию поступило сообщение о вооруженном конфликте на одной из улиц Металлургического района.

Как выяснили правоохранители, конфликтная ситуация возникла между двумя группами иностранцев. Во время потасовки один из участников получил ножевые ранения, после чего выстрелил в потерпевшего. В результате событий 35-летний мужчина погиб от огнестрельного ранения в грудь, 28-летний - доставлен в больницу с многочисленными ножевыми ранениями и находится под круглосуточным конвоем.

В настоящее время фигурант задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (убийство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги