За убийство иностранца полиция Кривого Рога задержала 28-летнего мужчину.

В результате конфликта между группами лиц один из мужчин погиб, другой с ножевыми ранениями доставлен в больницу сообщила пресс-служба полиции.

5 декабря в полицию поступило сообщение о вооруженном конфликте на одной из улиц Металлургического района.

Как выяснили правоохранители, конфликтная ситуация возникла между двумя группами иностранцев. Во время потасовки один из участников получил ножевые ранения, после чего выстрелил в потерпевшего. В результате событий 35-летний мужчина погиб от огнестрельного ранения в грудь, 28-летний - доставлен в больницу с многочисленными ножевыми ранениями и находится под круглосуточным конвоем.

В настоящее время фигурант задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (убийство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.