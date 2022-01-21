В Кривом Роге утром в пятницу произошло землетрясение магнитудой 3,3, сообщил Главный центр специального контроля.

«По классификации землетрясение относится к ощутимым, чувствуется немногими людьми, находящимися внутри помещения, под открытым небом - только в благоприятных условиях. Колебания похожи на сотрясение, образованное легким грузовиком. Внимательные наблюдатели замечают легкие колебания легких предметов, немного сильнее - на верхних этажах», – говорится в сообщении.

Землетрясение произошло в 6:17 утра. Его источник размещался в районе Верабово на северо-западной окраине города на глубине 5 км.

На территории Днепропетровской области мощные землетрясения были зарегистрированы 29 июля 2017 и 23 июня 2013 с магнитудами 4,1 и 4,5 соответственно.