Новый пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров во время официального визита украинского гаранта в США запостил фото, на котором он с высунутым языком якобы держит монумент Джорджа Вашингтона.

Ни подписчики Никифорова в Instagram, ни Facebook-сообщество не оценили шутку, а наоборот – возмутились, пишет Тabloid.

Спикера назвали «достойной заменой Мендель», а некоторые прямо обозвал его дураком.

Фотожабы на это эпическое фото не заставили себя ждать.

Как известно, Никифорову 35 лет, он журналист по образованию, работал корреспондентом и телеведущим на нескольких каналах. Женат, имеет двоих детей.

30 апреля стало известно, что Юлия Мендель покидает пост пресс-секретаря президента Владимира Зеленского. В ОП тогда заявили, что она сосредоточится на работе по взаимодействию с иностранными СМИ.

Сергей Никифоров приступил к обязанностям пресс-секретаря президента в июле.