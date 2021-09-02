Новый пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров во время официального визита украинского гаранта в США запостил фото, на котором он с высунутым языком якобы держит монумент Джорджа Вашингтона.
Ни подписчики Никифорова в Instagram, ни Facebook-сообщество не оценили шутку, а наоборот – возмутились, пишет Тabloid.
Спикера назвали «достойной заменой Мендель», а некоторые прямо обозвал его дураком.
Фотожабы на это эпическое фото не заставили себя ждать.
Как известно, Никифорову 35 лет, он журналист по образованию, работал корреспондентом и телеведущим на нескольких каналах. Женат, имеет двоих детей.
30 апреля стало известно, что Юлия Мендель покидает пост пресс-секретаря президента Владимира Зеленского. В ОП тогда заявили, что она сосредоточится на работе по взаимодействию с иностранными СМИ.
Сергей Никифоров приступил к обязанностям пресс-секретаря президента в июле.
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