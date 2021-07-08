также в разделеОбщество
НАПК просит КСУ уволить судью Слиденко
В Виннице разоблачили крупнейшую в Украине незаконную криптоферму 12
Полиция задержала 47 человек, создававших детское порно 17
Шмыгаль заявил, что в ближайшее время начнется внедрение 5G 12
СМИ: Основатель Blackwater планировал создать в Украине ЧВК из ветеранов АТО 55
На Виннитчине задержали разыскиваемого Интерполом криминального авторитета 10
Более миллиона украинцев уже полностью вакцинированы от COVID-19 12
СБУ выявила миллионные нарушения при ремонте запорожского аэропорта 11
Организаторам тюрьмы «Изоляция» сообщили о подозрении 33
Гендиректор Укрпочты признал, что почтальоны не получают по $1000 зарплаты 13
В Украине зафиксировано 617 новых случаев COVID-19 35
РФ в ТКГ заблокировала обсуждение разминирования территорий и открытия КПВВ 44
7 июля. Картина дня 18
Кабмин утвердил порядок предоставления отпуска при рождении ребенка 12
С осени COVID-сертификаты можно будет получить в медучреждениях 18
Таран: Украина не имеет оружия, которое может остановить нападение с моря 110
Госспецсвязи назвало причину сбоя в работе сайтов госорганов 19
В Нафтогазе опровергли слова Коболева о невыплате ему вознаграждения 36

Сергей Никифоров приступил к обязанностям пресс-секретаря президента и уже побывал в первой зарубежной поездке с Зеленским в Литве.

Об этом  рассказал медиаконсультант Офиса президента Михаил Подоляк, предает НВ.

«Сейчас заканчивается специальная юридическая проверка перед подписанием трудового договора, как для всех сотрудников. После этого президент назначит его [Никифорова] своим указом», — пояснил Подоляк.
Сотрудник ОП добавил, что Никифоров «уже работает» на должности и сопровождал главу государства с визитом в Литву, который состоялся 6-го июля.

Никифоров был ведущим выпусков новостей телеканала Украина 24. Прежде он работал на телеканале Euronews.

Напомним, 30 апреля стало известно, что Юлия Мендель покидает пост пресс-секретаря президента Владимира Зеленского. В ОП тогда заявили, что она сосредоточится на работе по взаимодействию с иностранными СМИ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3276 грн.
4
Теги