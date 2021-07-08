Сергей Никифоров приступил к обязанностям пресс-секретаря президента и уже побывал в первой зарубежной поездке с Зеленским в Литве.

Об этом рассказал медиаконсультант Офиса президента Михаил Подоляк, предает НВ.

«Сейчас заканчивается специальная юридическая проверка перед подписанием трудового договора, как для всех сотрудников. После этого президент назначит его [Никифорова] своим указом», — пояснил Подоляк.

Сотрудник ОП добавил, что Никифоров «уже работает» на должности и сопровождал главу государства с визитом в Литву, который состоялся 6-го июля.

Никифоров был ведущим выпусков новостей телеканала Украина 24. Прежде он работал на телеканале Euronews.

Напомним, 30 апреля стало известно, что Юлия Мендель покидает пост пресс-секретаря президента Владимира Зеленского. В ОП тогда заявили, что она сосредоточится на работе по взаимодействию с иностранными СМИ.