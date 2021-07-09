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Новоназначенный пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров считает, что Офису президента не придется «выходить с реакцией» к журналистам после появления на полках книжных магазинов книги Юлии Мендель »Каждый из нас – президент».

Об этом он рассказал во время своего первого брифинге в ОП 9 июля, сообщает УНИАН.

Он пояснил, что Мендель намекнула на отсутствие обличительных политических тем в мемуарах, о чем ранее заявляла во время анонса.

«Как раз сегодня видел интервью Юлии Мендель одному из телеканалов, в котором она призналась, что там (в мемуарах. – Ред.) скандалов ожидать не стоит, потому что она уважает свои определенные обязательства перед людьми, с которыми работала, и что инсайдов не будет. Поэтому я считаю, что нам ничего комментировать не придется. Все-таки, давайте дождемся, пока книга выйдет. И что там будет написано. Если это будет касаться какого-то фактажа, то тогда уже будем выходить к вам с реакцией», – ответил Никифоров.
ForUm

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