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Президент Владимир Зеленский назначил своим пресс-секретарем Сергея Никифорова, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«По результатам отбора и собеседования после завершения всех процедур, необходимых для оформления на должность пресс-секретаря президента Украины назначен Сергей Никифорова. Учитывая его опыт профессиональной работы в журналистике, ожидаем дальнейшего развития эффективной коммуникации с представителями средств массовой информации, формирования прозрачной системы освещения деятельности президента Украины», – говорится в сообщении.

Никифоров был ведущим выпусков новостей телеканала Украина 24. Прежде он работал на телеканале Euronews.

Напомним, 30 апреля стало известно, что Юлия Мендель покидает пост пресс-секретаря президента Владимира Зеленского. В ОП тогда заявили, что она сосредоточится на работе по взаимодействию с иностранными СМИ.
ForUm

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