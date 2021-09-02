Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что его встреча с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом состоялась в продуктивной и конструктивной атмосфере, обе стороны заинтересованы в результативном диалоге. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции в Вашингтоне по итогам встречи с Байденом, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы Украинского государства.

«Я не знаю, возникла ли «химия». Но то, что вместо часа встреча продолжалась два, свидетельствует о том, что стороны заинтересованы в диалоге и результате этого диалога. Я считаю, что встреча была в нормальной, продуктивной, не в постоянно солнечной атмосфере, а в мужском разговоре», - сказал он.

Зеленский отметил, что услышал от Байдена положительную оценку реформ, которые реализуются в Украине.

«Особенно отметил земельную, судебную реформу. Все видят инфраструктурные изменения в Украине и тот или иной результат. Я доволен, что на уровне президента США видят позитив», - отметил он.

Глава Украинского государства отметил, что со стороны Байдена не прозвучало ни одного негатива в отношении него и его команды.

Напомним, Украина и Соединенные Штаты Америки по итогам встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена выступили с совместным заявлением относительно стратегического партнерства двух стран.