Украина и Соединенные Штаты Америки по итогам встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена выступили с совместным заявлением относительно стратегического партнерства двух стран, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы Украинского государства.

«Наши отношения являются краеугольным камнем для безопасности, демократии и прав человека в Украине и во всем регионе. Мы преданы реализации Украиной глубоких и всеобъемлющих реформ, необходимых для осуществления ее европейских и евроатлантических стремлений. Мы также едины в нашей преданности суверенитета и территориальной целостности Украины, учитывая российскую агрессию, которая продолжается», – говорится в заявлении.

Также отмечается, что Соединенные Штаты не признают и никогда не признают российскую попытку аннексии Крыма и подтверждают полную поддержку международных усилий, включая те, что используются в нормандской формате, направленные на урегулирование конфликта, развязанного Россией на востоке Украины, дипломатическим путем на основе международного права, включая Устав ООН.

«Соединенные Штаты поддерживают усилия Украины в использовании Крымской платформы для сосредоточения международного внимания и действий на гуманитарных и последствиях безопасности российской оккупации Крыма с целью мирного восстановления контроля Украины над этой территорией в соответствии с международным правом. Вместе мы призываем Россию выполнить обязательства по прекращению огня на востоке Украины и по-настоящему участвовать в усилиях по урегулированию конфликта для завершения войны», – сказано в документе.

Кроме того, подчеркивается, что Украина и Соединенные Штаты завершили подготовку Стратегического оборонного рамочного соглашения, которое создает основу для усиления стратегического сотрудничества Украины и США в сфере обороны и безопасности и продвижения общих приоритетов, в том числе реформ в сферах обороны и оборонной промышленности, углублении сотрудничества в таких сферах, как черноморская безопасность, кибербезопасность, обмен разведывательной информацией и противодействие российской агрессии.

Также США отметили свою преданность реализации Украиной глубоких и всеобъемлющих реформ, необходимых для осуществления ее европейских и евроатлантических стремлений. «Соединенные Штаты и союзники в очередной раз подтвердили в коммюнике саммита НАТО в июне 2021, что Соединенные Штаты поддерживают право Украины выбирать свой собственный внешнеполитический курс свободно от внешнего вмешательства, включая стремление Украины вступить в НАТО. Мы также остаемся преданными помощи Украине в проведении реформ, которые продолжаются», – говорится в заявлении.

Кроме того, Украина и США подчеркнули, что продолжают выступать против «Северного потока-2», который рассматривается как угроза для европейской энергетической безопасности. «Соединенные Штаты намерены продолжать применение предусмотренных законодательством мер и энергетической дипломатии, в том числе путем недавнего назначения старшего советника по вопросам энергетической безопасности, с целью сохранения транзитной роли и обеспечения безопасности поставок Украиной в этот переходный энергетический период, а также недопущения использования Кремлем энергетики как геополитической оружия. Правительства Украины и США поддерживают усилия по увеличению мощностей для поставки газа в Украину из диверсифицированных источников», – сказано в заявлении.

Также в документе шла речь о реформировании судебной системы Украины и борьбе с коррупцией, продвижении прав человека, привлечении инвестиций в энергетический сектор путем реформ, торговле и инвестициях, а также об борьбе с пандемией коронавируса.