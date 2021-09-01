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В Вашингтоне началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена. Об этом глава Украинского государства написал в Twitter.

«Начинаем важные переговоры с Джо Байдененом. На повестке дня - безопасность, в том числе энергетическая, обновление стратегического партнерства. Спасибо президенту США за поддержку территориальной целостности и помощь в противодействии агрессии РФ. Будем вместе двигаться вперед по пути интеграции в ЕС и НАТО», – отметил Зеленский.
ForUm

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