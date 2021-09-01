Экс-секретарь Криворожского городского совета от «Слуги народа» Александр Котляр досрочно сложил полномочия депутата горсовета, сообщила пресс-служба политсилы

Решение было принято на сегодняшнем пленарном заседании на основании его личного заявления.

Отметим, что накануне этого в Криворожскую городскую организацию для встречи с партийным центром и на заседание фракции прибыло руководство партии - председатель партии Александр Корниенко и председатель фракции Давид Арахамия.

«Руководство «Слуги народа» и председатель Криворожской городской организации выразили четкую и жесткую позицию: Александр Котляр, который решил сложить свои полномочия секретаря Криворожского городского совета, предав своим поступком всю команду, не может оставаться депутатом городского совета. Также было принято решение о его исключении из фракции «слуг народа», - говорится в сообщении.

«Отказ Александра Котляра – это фактически отказ от ответственности перед нашими избирателями и предательство принципов партии, предусматривающих никогда не отступать и не сдаваться, думать прежде всего о людях, их благополучии и о будущем родного города. Своим поступком Котляр мог создать впечатление, что «слуга народа» не хочет брать на себя ответственность за то, как живет Кривой Рог, за то, стабильно будет работать городское хозяйство и социальная сфера. Это категорически противоречит обещаниям, которые мы дали избирателям, противоречит в целом нашему подходу», - сказал Корниенко.

Напомним, Александр Котляр отказался от должности секретаря Криворожского городского совета, которая предусматривала отказ исполнять обязанности городского головы до проведения внеочередных выборов в Кривом Роге.

15 августа 2021 года мэр Кривого Рога Павлов был найден мертвым в доме в селе Вольное, рядом было оружие.