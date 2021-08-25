Исполняющим обязанности мэра Кривого Рога и секретарем горсовета стал бывший городской глава Юрий Вилкул.

Его выбрали путем тайного голосования.

«За» назначение Вилкула проголосовали 32 депутата городского совета. Участие в голосовании приняли 33 человека, сообщает УНИАН.

Депутаты от «Слуги народа» не принимали участия в голосовании, они ушли из зала заседания после отказа Александра Котляра от должности секретаря горсовета. Также не голосовали депутаты от партии «Сила людей». Участие в тайном голосовании принимали «Блок Вилкула. Украинская перспектива» и «Оппозиционная платформа - За жизнь».

«Я никогда в жизни не держался за какие-либо должности, я не делал поступки, за которые было бы стыдно. Я очень хотел бы довести всё до конца. Потому если я останусь, то буду всё время слышать «кровавые» слова за своей спиной», - заявил Котляр.

Отмечается, что Юрий Вилкул дважды избирался мэром Кривого Рога, в ноябре 2020 года он отказался от участия во втором туре выборов, ссылаясь на состояние здоровья. Сейчас ему 71 год, в ноябре исполнится 72.

Вилкул будет и.о. мэра до предстоящих выборов, которые могут состояться уже весной 2022 года.

Депутаты также приняли решение о досрочном прекращении полномочий городского главы Константина Павлова в связи с его смертью.

Напомним, 15 августа 2021 года Павлов был найден мертвым в доме в селе Вольное под Кривым Рогом, рядом было оружие.