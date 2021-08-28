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В Кабуле боевики "Талибана" задержали у туркменского посольства граждан Пакистана, у которых при себе обнаружили взрывное устройство. Об этом сообщает в субботу, 28 августа, индийская газета Hindustan Times.

Отмечается, что инцидент произошел два дня назад, когда в Кабуле произошел теракт.

«Заслуживающие доверия сообщения из Кабула свидетельствуют о том, что талибы задержали двух граждан Пакистана с самодельным взрывным устройством у посольства Туркменистана после теракта в аэропорту Кабула 26 августа», - говорится в сообщении.

Другие подробности инцидента не сообщаются.

Напомним, в результате взрывов в столице Афганистана в течение 26 августа погибли 90 гражданских лиц, 13 американских морпехов, еще более 150 человек получили ранения.
ForUm

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