В результате взрывов в столице Афганистана в течение 26 августа погибли 90 гражданских лиц, 13 американских морпехов, еще более 150 человек получили ранения, сообщает Укринформ со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным афганского чиновника, общее количество погибших афганцев составило 90 человек. Еще 150 получили ранения.

Также ночью стало известно, что еще один военнослужащий США погиб в результате нападения на аэропорт Кабула в четверг, 26 августа. Всего в этот день были убиты 13 военнослужащих США. Общее количество раненых военных - 18.

«Я могу подтвердить, что тринадцатый военнослужащий США скончался от ран, полученных в результате нападения», — сказал капитан Билл Урбан.

Это нападение стало самым смертоносным днем ​​для американских военных в Афганистане с 2011 года.

Кроме того, как заявил CNN официальный представитель Центрального командования ВС США майор Джон Ригсби, американские военнослужащие совершили несколько контролируемых взрывов на территории аэропорта Кабула. Подрывы были запланированы военными заранее.

Напомним, 26 августа вблизи аэропорта афганской столицы Кабула произошел взрыв.

По предварительным данным, взрыв устроил смертник террористической группировки «Исламское государство».

Взрыв произошел у ворот, где в последние дни размещались британские военные. Это были одни из трех ворот, которые были закрыты из-за предупреждения о террористической угрозе.

Позже представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил, что вблизи аэропорта Кабула произошел второй взрыв.