Украинские военные, которые дислоцировались в аэропорту Кабула, провели смелую операцию, благодаря которой удалось эвакуировать афганских переводчиков, работавших с военными Канады.

Об этом пишет канадское издание The Globe and Mail, передает Европейская правда.

Операция по спасению переводчиков была проведена рано утром в пятницу в Кабуле, через день после того, как последний канадский эвакуационный самолет вылетел из Афганистана, и через несколько часов после теракта у ворот Международного аэропорта Хамида Карзая.

После нападения США заявили, что в аэропорт будут разрешать въезд только иностранным гражданам, но не афганцам, которые имеют визу.

Несмотря на это ограничение, а также растущие риски для сил коалиции накануне запланированного вывода последних сил США 31 августа, украинские военные пешком вышли в город, чтобы сопровождать два микроавтобусы с переводчиками, которые направлялись в Канаду и их семьи, всего 19 человек, – на аэродром.

У солдат были фотографии номерных знаков микроавтобусов, и они окружили и сопровождали транспортные средства последних 600 метров до аэропорта.

«Конвой вошел в аэропорт, потому что украинцы вышли. Мы просто прислали им номерные знаки наших транспортных средств... и они пришли на местный рынок, чтобы найти нас. Они сказали «Украина?», Мы – «Да!», И они провели нас внутрь», - рассказал Мохаммед Шариф Шараф, 49-летний отец пяти детей, который провел 10 лет в качестве переводчика, помогая The Globe освещать роль Канады в войне за Афганистан.

Две предыдущие попытки, спланированные канадскими военными к вылету из аэропорта Кабула, не дали результаты и не позволили завезти группу Шарафа в аэропорт, как и другая попытка, организованная Государственным департаментом США. Эти операции опирались на то, что афганцы и их семьи смогут добраться до определенных пунктов встречи у ворот аэропорта, что оказалось невозможным на фоне хаоса.

«Украинская операция была успешной там, где другие провалились, потому что украинские военные перебросили в город спецназовцев пешком, чтобы провести спасательные операции. Эвакуированные заявили, что были потрясены тем, что украинские войска пошли на риск, чтобы спасти их, чего не сделали канадские и американские силы», - говорится в статье.

«Все были удивлены. В прошлом месяце я старался, чтобы нас кто-то завел. Мы спросили американцев, канадцев, катаров, всех - и решение не было. Они боялись выйти. Украинские солдаты были для нас ангелами. Они сделали чрезвычайную работу. У них большие сердца», - сказал Джавед Хакмаль, 33-летний отец четырех детей, который два года работал с канадским спецназом в Кандагаре.

Напомним, Украина эвакуировала всех своих граждан, которые изъявили такое желание и вышли на контакт с МИД.