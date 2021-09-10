Первым коммерческим рейсом из международного аэропорта Кабула после перехода власти в Афганистане к Талибану эвакуированы двое украинцев - мать и ее несовершеннолетний ребенок. Об этом сообщил официальный представитель МИД Олег Николенко, передает Укринформ.

«По поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы МИД договорился с катарской стороной о возможности эвакуации граждан Украины на этом рейсе. Наше посольство в Таджикистане предложило украинцам в Афганистане выехать в Доху с последующим возвращением в Украину коммерческими авиалиниями. Согласились лишь двое украинцев: мать и ее несовершеннолетний ребенок», - отметил Николенко.

Представитель МИД сообщил, что согласно договоренности, катарская сторона обеспечила их перевозку в Доху и временное размещение в Катаре бесплатно.

По его информации, рейс прибыл в Доху вчера в 20:00, граждане прошли ПЦР-тестирование и ожидают результаты.

«В случае получения отрицательных результатов, они смогут в ближайшее время вернуться в Украину. Сегодня наших граждан посетит консул, чтобы предоставить им необходимую консульскую помощь», - сообщил Николенко.