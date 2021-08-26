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Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердил, что вблизи аэропорта афганской столицы Кабула произошел взрыв.

Как передает Укринформ, об этом он сообщил в Твиттере.

«Мы можем подтвердить информацию о взрыве возле аэропорта Кабула. Сейчас неизвестно, сколько всего жертв», - написал Кирби.

Он также добавил, что обещает предоставлять дополнительную информацию, когда это будет возможно.

Официальный представитель «Талибана» заявил, что по меньшей мере 13 человек погибли в результате взрыва возле аэропорта Кабула, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

Представитель талибов заявил, что среди погибших есть женщины и дети, а также ранены несколько бойцов «Талибана». Информация о погибших пока не подтверждена из других источников.

Агентство Reuters со ссылкой на официального представителя США сообщает о нескольких раненых, среди которых есть и американские военнослужащие.

Также сообщается, что взрыв организовал террорист-смертник, по некоторым данным, террористов было двое.

Афганское издание  Tolo News сообщает, что несколько человек, раненых в результате взрыва у ворот аэропорта Кабула, были доставлены в местную больницу.

Ранее Пентагон получил сообщение об «очень конкретном потоке угроз» со стороны ИГИЛ относительно толпы вокруг аэропорта Кабула.

По данным представителей оборонного ведомства, ИГИЛ, который враждует с Талибаном, намерен устроить беспорядок в аэропорту и планирует совершить несколько нападений.
ForUm

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