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Агентство национальной безопасности США предупредило президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена о возможной новой террористической атаке в Кабуле. Об этом в своем Twitter написала корреспондент CNN Кейтлан Коллинз.

«Сегодня утром Агентство национальной безопасности предупредило президента Байдена, "что вероятен еще один теракт в Кабуле», - написала Коллинз со ссылкой на источник в Белом Доме.

По информации источника, следующие несколько дней станут самыми опасными для операции по эвакуации.

Напомним, в результате взрывов в столице Афганистана в течение 26 августа погибли 90 гражданских лиц, 13 американских морпехов, еще более 150 человек получили ранения.
ForUm

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