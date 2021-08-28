Агентство национальной безопасности США предупредило президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена о возможной новой террористической атаке в Кабуле. Об этом в своем Twitter написала корреспондент CNN Кейтлан Коллинз.

«Сегодня утром Агентство национальной безопасности предупредило президента Байдена, "что вероятен еще один теракт в Кабуле», - написала Коллинз со ссылкой на источник в Белом Доме.

По информации источника, следующие несколько дней станут самыми опасными для операции по эвакуации.

Напомним, в результате взрывов в столице Афганистана в течение 26 августа погибли 90 гражданских лиц, 13 американских морпехов, еще более 150 человек получили ранения.