Четверо американских морских пехотинцев погибли при взрывах в аэропорту столицы Афганистана Кабула. Еще трое, по меньшей мере, пострадали.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на посла США в Кабуле, пердает УНИАН.

Ответственность за взрывы взяла на себя группировка "Исламское государство".

Ранее сообщалось, что вблизи аэропорта афганской столицы Кабула произошел взрыв.

По предварительным данным, взрыв устроил смертник террористической группировки «Исламское государство».

Официальный представитель «Талибана» заявил, что по меньшей мере 13 человек погибли в результате взрыва возле аэропорта Кабула.

Взрыв произошел у ворот, где в последние дни размещались британские военные. Это были одни из трех ворот, которые были закрыты из-за предупреждения о террористической угрозе.

Позже представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил, что вблизи аэропорта Кабула произошел второй взрыв.