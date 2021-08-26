Представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил, что вблизи аэропорта Кабула произошел второй взрыв.

Как сообщает «Европейская правда», об этом Кирби написал в Twitter.

«Мы можем подтвердить, что взрыв у ворот Abbey стал результатом комплексной атаки, которая привела к гибели среди военных США и гражданского населения. Мы также можем подтвердить по крайней мере один другой взрыв в гостинице Baron или около него, недалеко от ворот Abbey», - написал Кирби.

Ранее сообщалось, что вблизи аэропорта афганской столицы Кабула произошел взрыв.

По предварительным данным, взрыв устроил смертник террористической группировки «Исламское государство».

Официальный представитель «Талибана» заявил, что по меньшей мере 13 человек погибли в результате взрыва возле аэропорта Кабула.

Взрыв произошел у ворот, где в последние дни размещались британские военные. Это были одни из трех ворот, которые были закрыты из-за предупреждения о террористической угрозе.