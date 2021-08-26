также в разделеМир
CNN: Талибы поместили бывшего президента Афганистана под домашний арест 8
В результате взрыва в Кабуле погибли американские военные 10
ЕС намерен изменить рекомендации по въезду для 6 стран из-за роста случаев COVID-19 9
Возле аэропорта Кабула прогремел взрыв, погибли более 10 человек 16
Япония приостановила использование вакцины Moderna 16
Китай предлагает расследовать возможную утечку коронавируса из лабораторий США 13
В Швеции начинается суд над консультантом Volvo, обвиненным в шпионаже на РФ 8
Талибы предупредили об опасности в районе аэропорта Кабула 67
Талибы призывают женщин не выходить из дома, пока боевики не обучены их уважать 17
Знаменитая «стена Трампа» начала разрушаться 43
Меркель признала неправильную оценку событий в Афганистане 21
В Кабуле впервые за десять дней открылись банки 9
В Греции невакцинированным запретили посещать бары и рестораны 8
Польша остановила эвакуацию из Афганистана 18
ООН прогнозирует голод в Афганистане 9
В мире сделали уже более 5 миллиардов прививок от COVID-19 10
Из-за активности РФ Швеция усилила военное присутствие в Балтийском море 8
Суд в Германии не освободил «Северный поток-2» от норм газовой директивы ЕС 32

Представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил, что вблизи аэропорта Кабула произошел второй взрыв.

Как сообщает «Европейская правда», об этом Кирби написал в Twitter.

«Мы можем подтвердить, что взрыв у ворот Abbey стал результатом комплексной атаки, которая привела к гибели среди военных США и гражданского населения. Мы также можем подтвердить по крайней мере один другой взрыв в гостинице Baron или около него, недалеко от ворот Abbey», - написал Кирби.

Ранее сообщалось, что вблизи аэропорта афганской столицы Кабула произошел взрыв.

По предварительным данным, взрыв устроил смертник террористической группировки «Исламское государство».

Официальный представитель «Талибана» заявил, что по меньшей мере 13 человек погибли в результате взрыва возле аэропорта Кабула.

Взрыв произошел у ворот, где в последние дни размещались британские военные. Это были одни из трех ворот, которые были закрыты из-за предупреждения о террористической угрозе.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3500 грн.
11
Теги