Между Киевом и Вашингтоном нет разногласий по проекту «Северный поток-2».

Об этом в интервью Голосу Америки заявила посол Украины в США Оксана Маркарова.

«У нас нет недоразумений относительно самого «Северного потока-2». И мы, и США воспринимаем его очень однозначно: это геополитический проект Российской Федерации, и мы понимаем, какие риски он несет не только для Украины, но и для региона в целом», - отметила она.

По словам Маркаровой, Украине может не нравиться решение об освобождении от санкций, «но это суверенное право Соединенных Штатов».

«Но мы абсолютно четко чувствуем заинтересованность в США вместе с нами дальше работать над тем, чтобы» Северный поток-2 «не стал оружием против Украины и региона», - добавила она.

Посол отметила, что украинская сторона продолжает активную работу против «Северного потока-2», предоставляя партнерам информацию о всех компаниях.

«Недавно наложили санкции еще на два судна. Это работа, которую мы не прекращаем. Это очень сложный процесс, очень много в нем есть непубличного, но со своей стороны могу заверить, что и наши дипломатические войска, и огромная энергетическая команда, и лично президент работают над тем, чтобы этого риска не допустить», - подчеркнула Маркарова.

Как ранее сообщал ForUm, 21 июля США и Германия официально договорились о завершении строительства российского газопровода «Северный поток-2», опубликовав совместную декларацию.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что власти США и ФРГ в соглашении по поводу «Северного потока-2» выражают готовность добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину.

Украина инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией по «Северному потоку-2».