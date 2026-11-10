США розкрили очікування від переговорів в Абу-Дабі

Представники США налаштовані обережно оптимістично щодо тристоронніх переговорів України, Росії та Сполучених Штатів в Абу-Дабі, які мають відбутися 10–11 листопада. Водночас Вашингтон не розраховує, що за підсумками зустрічей сторони укладуть мирну угоду.

За словами представників США, переговори можуть дати реальний шанс на серйозний прогрес у питанні припинення війни. Однак головним завданням зустрічі буде не підписання угоди, а уточнення позицій сторін, визначення невирішених питань і підготовка підґрунтя для подальшого діалогу.

Однією з центральних тем стане майбутня система гарантій безпеки для України. За словами американських чиновників, Вашингтон просив Москву погодитися на домовленості, які передбачатимуть для України захист за аналогією зі статтями 4 і 5 НАТО.

При цьому США прагнуть розширити переговорний процес і в перспективі залучити до нього європейських партнерів. Йдеться про Німеччину, Францію, Велику Британію та Італію, а також представників НАТО і Європейського Союзу. У ширшому форматі планують обговорювати гарантії безпеки та майбутню архітектуру безпеки Європи.

Один з американських чиновників наголосив, що будь-які зобов'язання Сполучених Штатів зрештою залежатимуть від рішення президента Дональда Трампа. Водночас Вашингтон вважає, що основний фінансовий тягар забезпечення європейської безпеки має взяти на себе Європа.

Суттєві розбіжності між Києвом і Москвою зберігаються щодо територій. Росія продовжує вимагати передачі їй усієї Донецької області, тоді як Україна наполягає на збереженні нинішньої лінії розмежування.

За інформацією американських представників, обидві сторони демонстрували певну гнучкість під час непублічних контактів. Однак територіальні питання та домовленості про післявоєнну безпеку пропонують розглядати паралельно, оскільки остаточне вирішення одного питання залежатиме від іншого.

Окремо американські чиновники зазначили, що Росія звинувачує європейські країни у зриві попередніх домовленостей, досягнутих під час переговорів у Стамбулі. Натомість США намагаються переконати Москву в узгодженості своєї позиції з Європою та НАТО.

У Вашингтоні не очікують, що переговори 10–11 листопада завершаться укладенням мирної угоди. Їхня мета — з'ясувати, наскільки позиції сторін наблизилися одна до одної та які перешкоди залишаються на шляху до припинення війни.

Американські представники також припустили, що найближчим часом можуть відбутися наступні зустрічі Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським. Однак це залежатиме від результатів переговорів в Абу-Дабі.

Як повідомляло раніше ForUa, на яких нотах поновлюються тристоронні мирні перемовини по Україні.