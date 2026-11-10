Українські школярі матимуть власну ШІ-помічницю

На платформі ІТ-студій «Дія.Освіта» запустили ШІ-менторку, яка допомагатиме учням опановувати інформатику та вчитися працювати зі штучним інтелектом. Інструмент уже інтегрований у навчальні заняття для школярів 1–11 класів, доступні більш ніж у 5000 українських шкіл, повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

Головна особливість нової менторки — вона не розв'язує завдання замість дитини та не видає готових відповідей. Натомість інструмент пояснює складні теми, допомагає розібратися з помилками та підводить учня до самостійного пошуку рішення.

Наприклад, якщо школяр під час створення власної комп'ютерної гри зіткнеться з помилкою в коді, менторка не виправлятиме її автоматично. Вона проаналізує проблему та підкаже, яку команду або алгоритм варто використати, щоб учень самостійно знайшов правильне рішення.

Крім того, діти вчитимуться формулювати запити до штучного інтелекту, оцінювати його підказки та розділяти складні завдання на кілька простіших етапів. Такий підхід має навчити школярів використовувати ШІ не для списування, а як помічника в навчанні, розвитку логіки та критичного мислення.

За наведеними даними, 70% українських підлітків уже користуються ШІ, а майже для половини він став звичним інструментом під час навчання. Водночас дослідження «Онлайн-безпека дітей в Україні» за 2026 рік свідчить, що понад 75% школярів отримують перший гаджет із доступом до інтернету у віці восьми років або раніше. Тому автори ініціативи наголошують на важливості формування відповідальних цифрових звичок і навичок роботи зі штучним інтелектом ще під час навчання у школі.

Долучити свій клас до уроків інформатики з використанням ШІ-менторки можна на сайті it-osvita.diia.gov.ua.

Як повідомляло раніше ForUa, в Україні створили ШІ для потреб армії.