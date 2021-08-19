Военные США останутся в Афганистане, пока из этой страны не будут эвакуированы все американцы: в случае необходимости даже после 31 августа - даты окончательного вывода войск из страны.

Об этом президент США Джо Байден заявил в интервью ABC News, передает Укринформ.

Он отметил, что его цель - завершить миссию до 31 августа, однако признал, что этот срок может быть отложен.

«Американцы должны понимать, что мы постараемся сделать это до 31 августа. Если мы этого не сделаем, то определим тогда, кто останется... Если останутся американские граждане, мы останемся, чтобы вывезти их всех», - рассказал Байден.

По его словам, кроме 10-15 тыс. американцев, которых необходимо эвакуировать, США также хотят вывезти из страны от 50 тыс. до 65 тыс. афганцев.

«Наши обязательства состоят в том, чтобы вывезти всех, кого можем, и всех, кто должен уехать. Это цель. Это то, что мы делаем сейчас. Это путь, по которому мы идем. И я думаю, что мы этого добьемся», - сказал Байден.

Но, добавил он, чтобы сделать это до конца месяца, нужно ускорить эвакуацию.

Как известно, администрацию США критикуют за хаос, который возник в Афганистане, в частности в аэропорту Кабула, в условиях стремительного захвата власти «Талибаном».

Белый дом признал, что талибы взяли контроль над страной быстрее, чем ожидалось.