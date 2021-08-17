Президент США Джо Байден впервые прокомментировал захват власти в Афганистане талибами.

Трансляцию его выступления вел The Guardian, сообщает УНИАН.

Байден признал, что мир сейчас видит «стремительный крах» афганского правительства, но заявил, что не жалеет о решении вывести все войска США из страны.

«Я полностью поддерживаю свое решение. Я на собственном горьком опыте убедился, что никогда не было подходящего времени для вывода американских войск», - отметил президент США.

Байден отметил, что он и его команда национальной безопасности «ясно осознавали риски», связанные с уходом из Афганистана.

Президент раскритиковал афганское правительство за бегство из страны и афганские войска за отказ должным образом защитить свою родину. По его словам, это доказывает, что выведение войск было правильным решением.

«Это неправильно - приказывать американским войскам активизироваться, в то время как собственные вооруженные силы Афганистана этого не делают», - сказал Байден.

Он подчеркнул, что они дадут «быстрый и решительный» ответ, если талибы нападут на граждан США или попытаются сорвать усилия по эвакуации в Кабуле.

«В случае необходимости мы будем защищать наш народ с сокрушительной силой», - сказал Байден.

Также президент сказал, что после эвакуации США приступят к завершению своей миссии по выводу войск.

«События, которые мы наблюдаем сейчас, являются печальным доказательством того, что никакая военная сила никогда не сможет создать стабильный, единый и безопасный Афганистан», - подчеркнул Байден.

Также он отметил, что Россия и Китай хотели бы, чтобы США продолжали тратить ресурсы на Афганистан.

«Я не могу и не буду просить наши войска бесконечно воевать в гражданской войне в другой стране», - добавил он.

Напомним, 15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они наступают на Кабул.

Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.

Стало также известно, что представители «Талибана» в президентском дворце в Кабуле обсудят подготовку к смене власти.

15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан.

Украина эвакуировала из Афганистана 79 граждан из шести стран - Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.