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Глава Харьковского облсовета Артур Товмасян, подозреваемый в получении неправомерной выгоды, написал заявление о досрочном сложении полномочий и подписал распоряжение о внеочередной сессии.

«Принял ответственное и взвешенное решение - написал заявление о сложении полномочий председателя Харьковского областного совета. Подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии 19 августа. Благодарен коллегам-депутатам за работу, прошу всех поддержать мою позицию», - написал он в Facebook.

При этом политик отметил, что по-прежнему не признает себя виновным и намерен доказать это в суде.

«Не прикрываюсь никакими должностями и политической принадлежностью. Буду защищать свое имя в суде. Убежден, что справедливость восторжествует», - написал Товмасян.

Он опубликовал фото своего заявления и распоряжения о созыве внеочередной сессии облсовета.

Как сообщал ForUm, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) уведомили главу Харьковского областного совета Артура Товмасяна о подозрении в получении 1 млн 50 тыс. грн неправомерной выгоды.

По версии следствия, в начале 2021 года председатель Харьковского облсовета в сговоре со своим заместителем требовал и получил неправомерную выгоду в 1,05 млн грн за оставление в должности руководителя областного коммунального предприятия, учредителем которого является Харьковский облсовет.

В течение первого полугодия 2021 года чиновники получили указанную сумму средств четырьмя траншами, в том числе при посредничестве сообщника-адвоката.
ForUm

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