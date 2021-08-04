4 августа 2021 прокурор САП по поручению исполняющего обязанности генерального прокурора совместно с детективами НАБУ сообщили председателю Харьковского областного совета Артуру Товмасяну о подозрении в получении неправомерной выгоды в 1,05 млн грн.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ, действия должностного лица квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины («Получение неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды»).

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

По версии следствия, в начале 2021 председатель Харьковского облсовета в сговоре со своим заместителем требовал и получил неправомерную выгоду в 1,05 млн грн за оставление в должности руководителя областного коммунального предприятия, учредителем которого является Харьковский областной совет.

В течение первого полугодия 2021 чиновники получили указанную сумму средств четырьмя траншами, в том числе при посредничестве сообщника адвоката.

Как сообщал ForUm, заместителя председателя Харьковского областного совета и его адвоката разоблачили на взятке 1 млн 50 тыс. грн. Деньги требовали от директора коммунального предприятия за то, чтобы тот остался на посту. Деньги передавались четырьмя траншами, негласные следственные действия НАБУ продолжались с января.

Фигурантам объявили подозрения по ч.4 ст. 368 (получение должностным лицом неправомерной выгоды в особо крупном размере по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

По данным СМИ, задержали на взятке Андрея Малыша (от ОПЗЖ).