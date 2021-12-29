В результате ДТП на Харьковщине погиб шестимесячный ребенок, который находился в автомобиле на заднем сиденье и не был пристегнут ремнями безопасности. Его мать, управлявшая автомобилем, доставлена ​​с травмами в больницу, сообщила пресс-служба полиции.

29 декабря в 11:56 в дежурную часть Чугуевского РУП поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на трассе вблизи поселка Ивановка Чугуевского района.

По предварительным данным, автомобиль Toyota под управлением 42-летней женщины двигался в направлении Харькова. Водитель не справилась с управлением, ее автомобиль выбросило на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с транспортным средством «Газель».

Ребенок погиб на месте. Водитель «Toyota» с травмами доставлена в харьковскую больницу.

Также механические повреждения получил грузовик «MAN».

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства выясняют следователи. Решается вопрос об открытии уголовного производства.