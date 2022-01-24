Харьковщина готова к любым чрезвычайным ситуациям – за год проведено более 130 учений и отработано более 10 различных сценариев развития событий.

Об этом сказал на аппаратном совещании в Харьковской облгосадминистрации начальник Управления СБУ в Харьковской области Роман Дудин, передает Укринформ.

«На сегодняшний день харьковский регион, харьковский силовой и правоохранительный блок как никогда за последние 8 лет готов к возникновению любых чрезвычайных ситуаций. Только за последний всеми подразделениями, входящими в состав АТЦ (антитеррористического центра - ред.), было проведено более 130 учений, фактически каждые 3-4 дня проходили учения, проходило боевое согласование между всеми силовыми структурами, где отрабатывались различные сценарии», - сообщил Дудин.

Он добавил, что силовики отрабатывали более десяти сценариев развития событий. Но детали на широкую общественность, отметил руководитель облуправления СБУ, разглашать нельзя.

«На сегодняшний день видим, что отдельными политическими партиями, центрами и движениями именно на территории харьковского региона раздувается истерия по поводу возможной потенциальной военной угрозы. Скажу так: на сегодняшний день повода для этого в харьковском регионе нет», - сказал Дудин, подчеркнув, что потенциальные захватчики получат отпор.

По его словам, на территории харьковского региона, как и всей Украины, есть очень много сюрпризов, которые могут ожидать потенциального захватчика.

«Мы не можем рассказать об этом всем. Все очень и очень неплохо. Если брать 2014 год за отметку «один», то сейчас имеем «десять». Все знают свою роль и место, все готовы. Очень мощная работа была проведена и она продолжается. Идет работа на опережение», - заверил Дудин.

Временно исполняющий обязанности начальника Харьковского гарнизона Андрей Бережной в своем выступлении отметил, что мероприятия подготовки по гарнизону выполнены и на сегодняшний день организуется усиление всех видов разведки.

Как сообщал ForUm, президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post выразил мнение, что Россия может начать вторжение в крупные города, в частности, в Харьков, на основании защиты русскоговорящего населения, и это будет началом масштабной войны.

В ответ мэр города Игорь Терехов заявил, что Харьков был и будет украинским городом, жители которого являются гражданам единой и неделимой Украины.