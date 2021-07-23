Детективы НАБУ разоблачили заместителя председателя Харьковского областного совета и его сообщника-адвоката на получении неправомерной выгоды в размере 1 млн 50 тыс. гривен.
Как сообщила пресс-служба САП, за указанные средства вышеуказанные лица обещали оставить в должности директора коммунального предприятия.
Заместитель председателя Харьковского облсовета и его сообщника задержали после получения последней части обусловленных средств, а именно 350 тыс. гривен.
Решается вопрос о сообщении им о подозрении.
Следствие продолжается, устанавливаются другие лица, вероятно причастные к совершенному преступлению.
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