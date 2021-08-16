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Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила бывшего судью Днепровского райсуда столицы Николая Чауса под круглосуточным домашним арестом.

Об этом сообщила пресс-секретарь суда Карина Стойка, передает Укринформ.

«Апелляционная палата ВАКС оставила в силе решение суда первой инстанции», - сказала она.

Соответственно суд оставил без удовлетворения ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании бывшему судье меры пресечения в виде содержания под стражей без права на внесение залога.

Как сообщал ForUm, Николай Чаус - бывший судья Днепровского райсуда Киева. 9 августа 2016 года в Украине его поймали на 150 тысячах долларов взятки. Эти деньги нашли в двух стеклянных банках, которые судья закапывал во дворе собственного дома.

Чаус был задержан в Молдове 28 февраля 2017 года. Он якобы прилетел в Кишинев на частном самолете с указанием службам аэропорта не досматривать борт, въехал в Молдову нелегально, а в конце 2016 г. сдался полиции. СМИ писали, что ему удалось избежать ареста и экстрадиции благодаря покровительству со стороны тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и молдавского олигарха Владимира Плахотнюка.

В Молдове Чаус подал заявление о предоставлении ему политического убежища. Президент отклонил его прошение, после чего адвокаты Чауса пытались оспорить решение в судах. Разбирательство продолжалось более двух лет.

27 октября 2017 года Интерпол объявил его в розыск.

3 апреля стало известно, что группа неизвестных вооруженных мужчин похитили судью в центре Кишинева. По данным МВД Молдовы, судью вывезли в Украину.

30 июля Чауса нашли в селе Мазуровка в Винницкой области. Его обнаружил сельский староста, который сообщил об этом правоохранителям.

Национальное антикоррупционное бюро Украины идентифицировало автомобили, которыми работники СБУ перевозили Чауса, и пыталось остановить их, однако спецслужба игнорировала запрос НАБУ. Чаус был доставлен в Центральное управление СБУ на ул.Владимирской в Киеве.

3 августа детективы НАБУ задержали Чауса в больнице «Феофания».

5 августа Следственный судья Высшего антикоррупционного суда применил в отношении  Чауса меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с обязанностью носить электронное средство контроля. 

 
ForUm

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