Видео с заявлением министра обнародовало издание Tolo News.

На фоне заявления о мирной сдаче города продолжаются переговоры правительства Афганистана с Талибаном. Боевики послали делегацию в президентский дворец о передаче города в их руки, пишет Al Arabiya.

Перед этим в официальном заявлении талибы объявили, что не намерены силой захватывать Кабул, а хотят войти в столицу «мирным путем».

