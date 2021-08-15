И.о. главы МВД Афганистана заявил, что штурма Кабула не будет, а смена власти пройдет мирно. Он отметил, что безопасность города будет обеспечена.
Видео с заявлением министра обнародовало издание Tolo News.
На фоне заявления о мирной сдаче города продолжаются переговоры правительства Афганистана с Талибаном. Боевики послали делегацию в президентский дворец о передаче города в их руки, пишет Al Arabiya.
Acting Interior Minister Abdul Sattar Mirzakwal said Kabul will not be attacked and that the transition will happen peacefully.— TOLOnews (@TOLOnews) August 15, 2021
He assures Kabul residents that security forces will ensure the security of the city. pic.twitter.com/uim9LVqn9q
«Поскольку столица Кабул является большим и густонаселенным городом, моджахеды Исламского Эмирата не намериваются вмешиваться в город силой или войной, а, скорее, взять Кабул мирно. Ведутся переговоры для обеспечения того, чтобы переходный процесс прошел безопасно и надежно, без ущерба для жизни, собственности и чести кого-нибудь и без ущерба для жизни кабульцев», — говорится в официальном заявлении движения, передает Интерфакс-Украина.
Талибы утверждают, что «приказали всем своим силам стоять у ворот Кабула, а не пытаться проникнуть в город».
Руководство исламистской организации также приказало боевикам воздержаться от насилия в столице и позволить безопасно покинуть город всем, кто этого захочет.
Отмечается, что талибы не «намерены никому мстить, все, кто служил в военном и гражданском секторах администрации Кабула, прощены и находятся в безопасности, никто не подвергнется репрессиям».
«Все должны оставаться в своей стране, на своем месте и дома, и не пытайтесь покинуть страну», — говорится в заявлении.
«Мы хотим, чтобы все афганцы из всех слоев общества увидели себя в будущей исламской системе с ответственным правительством, которое служит всем и приемлемый для всех», — подчеркивается в заявлении Талибана.
Напомним, талибы взяли под контроль Джелалабад.
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