И.о. главы МВД Афганистана заявил, что штурма Кабула не будет, а смена власти пройдет мирно. Он отметил, что безопасность города будет обеспечена.

Видео с заявлением министра обнародовало издание Tolo News.

На фоне заявления о мирной сдаче города продолжаются переговоры правительства Афганистана с Талибаном. Боевики послали делегацию в президентский дворец о передаче города в их руки, пишет Al Arabiya.

Перед этим в официальном заявлении талибы объявили, что не намерены силой захватывать Кабул, а хотят войти в столицу «мирным путем».

Acting Interior Minister Abdul Sattar Mirzakwal said Kabul will not be attacked and that the transition will happen peacefully.



He assures Kabul residents that security forces will ensure the security of the city. pic.twitter.com/uim9LVqn9q — TOLOnews (@TOLOnews) August 15, 2021

«Поскольку столица Кабул является большим и густонаселенным городом, моджахеды Исламского Эмирата не намериваются вмешиваться в город силой или войной, а, скорее, взять Кабул мирно. Ведутся переговоры для обеспечения того, чтобы переходный процесс прошел безопасно и надежно, без ущерба для жизни, собственности и чести кого-нибудь и без ущерба для жизни кабульцев», — говорится в официальном заявлении движения, передает Интерфакс-Украина.

Талибы утверждают, что «приказали всем своим силам стоять у ворот Кабула, а не пытаться проникнуть в город».

Руководство исламистской организации также приказало боевикам воздержаться от насилия в столице и позволить безопасно покинуть город всем, кто этого захочет.

Отмечается, что талибы не «намерены никому мстить, все, кто служил в военном и гражданском секторах администрации Кабула, прощены и находятся в безопасности, никто не подвергнется репрессиям».

«Все должны оставаться в своей стране, на своем месте и дома, и не пытайтесь покинуть страну», — говорится в заявлении.

«Мы хотим, чтобы все афганцы из всех слоев общества увидели себя в будущей исламской системе с ответственным правительством, которое служит всем и приемлемый для всех», — подчеркивается в заявлении Талибана.

Напомним, талибы взяли под контроль Джелалабад.