Знижують ризик смерті на 16%: учені встановили найкорисніші продукти для довголіття

Чай, ягоди, яблука, апельсини, темний шоколад і навіть червоне вино можуть суттєво знизити ризик низки серйозних захворювань і позитивно вплинути на тривалість життя через високу кількість флавоноїдів. Але на довголіття впливає не лише їхня кількість, а й джерела.

Такого висновку дійшла міжнародна команда науковців, яка опублікувала результати дослідження в журналі Nature Food.

Протягом понад 10 років вчені спостерігали за 120 тис. людей віком від 40 до 70 років та встановили, що найбільшу користь дає не просто велика кількість флавоноїдів, а саме їх різноманітність у щоденному раціоні.

— Деякі флавоноїди знижують артеріальний тиск, інші — зменшують запалення або рівень холестерину. І коли вони надходять у комплексі з різних джерел, це чудово впливає на організм, ефект більш потужний, — пояснює професорка Аедін Кессіді.

За її словами, споживання 500 мг флавоноїдів (еквівалент приблизно двох чашок чаю) на день зменшує ризик передчасної смерті на 16%, а також знижує ймовірність серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та респіраторних хвороб на 10%.

Кольорова дієта для довгожителів

Результати дослідження вже лягли в основу перших у світі дієтичних рекомендацій щодо споживання флавоноїдів.

Вчені наголошують, що додати їх до раціону дуже просто — достатньо включити до щоденного меню продукти яскравого кольору.