Народна дипломатія: діти українських військових відпочиватимуть в Італії

Днями делегація Шацької громади (Волинська область) на чолі з секретарем Шацької громади Богданом Тимошуком повернулася з Італії.

Візит до Ізео відбувся на запрошення італійської Асоціації озерних містечок nEUlakes, інформує ForUA.

Президентом Асоціації є мер міста Ізео Ріккардо Венкіарутті (Riccardo Venchiarutti). Перед поїздкою було проведено переговори про можливість встановлення побратимських відносин української громади з озерним містом в Італії.

Проєкт угоди було винесено на засідання депутатів у Шацькій громаді, а також депутатів міста Ізео. Обидві сторони угоду і намір підтримали.

В місті Ізео угоду було підписано мером Ріккардо Венкіарутті.

Ще в березні волинська громада через свою представницю Катерину Коверзнєву запропонувала італійській стороні розглянути можливість прийняти в себе на відпочинок дітей загиблих воїнів Шацької громади. Італійські партнери, зокрема координаторка Асоціації Джулія Гітті (Giulia Ghitti), люб'язно погодилася адвокатувати це питання серед місцевої вади і представників італійських організацій.

Як наслідок, на прохання відгукнулися, як мер Венкіарутті, так і місцева Асоціація Domanizavtra. Отож, діти загиблих воїнів під час свого відпочинку проживатимуть у містечку Клузане (Clusane) в муніципалітеті Ізео.

Подальша співпраця приозерних громад відбуватиметься залежно від їхніх завзяття та ініціативности.