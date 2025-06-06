Мер чеського міста вимагає суворого покарання для українця (відео)

У Плзні обговорюють ДТП, яку спричинив 21-річний водій Audi. За кермом був українець, стверджує мер міста Роман Зарзицький. Чеська поліція національність водія офіційно не підтверджує, зазначаючи лише, що це іноземець. Під час вечірньої поїздки 18 травня молодий чоловік не впорався з керуванням, вилетів на тротуар і врізався у фасад будинку на площі Республіки. Відео опублікувала поліція. Призначений штраф голова міста назвав “знущанням”.

Ніхто не постраждав, хоча лише кілька метрів від місця удару стояла група пішоходів (це добре видно на відео). Поліція оцінила шкоду в 500 тисяч крон. Водій був тверезим, негативний результат показав і тест на наркотики. Попри серйозність ситуації, інцидент закінчився штрафом у 1500 крон — це максимальна сума, яку можна призначити в так званому спрощеному провадженні.

«Таке покарання — це знущання. Тому я звернувся до прокуратури з проханням перевірити, чи були дотримані законні умови для такого рішення і чи не йдеться про кримінальне правопорушення», — заявив мер Зарзицький.

За даними поліції, водій не врахував свої водійські навички та характеристики автомобіля, тому не вписався у поворот, виїхав на тротуар і врізався у будівлю. «Водій не пристосував швидкість до своїх здібностей. На місці він пройшов тест на алкоголь та наркотики — обидва результати були негативними», — повідомила речниця поліції Міхала Райндлова.

У коментарі Novinky міський голова Плзеня заявив, що неодноразово звертав увагу вищих органів на проблему вуличних перегонів за участі молодих українців у місті.

«Я неодноразово говорив про перегони українських молодиків з послом України, головою поліції, міською та державною поліцією. Писав прем’єру Фіалі, міністру внутрішніх справ — без результату…», — каже Зарзицький.