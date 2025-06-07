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Культура

У Гонконгу показують оперу за мотивами сварки Трампа і Зеленського в Білому домі

У Гонконгу показують оперу за мотивами сварки Трампа і Зеленського в Білому домі

У китайському Гонконгу поставили оперу за мотивами суперечки президента США Дональда Трампа та українського лідера Володимира Зеленського, що відбулась у лютому цього року в Білому домі. Шоу має назву Трамп, президент-близнюк.

Трамп, президент-близнюк – це кантонська опера, що поєднує спів, акторську майстерність, бойові мистецтва та вишукані костюми, і традиційно виконується під час урочистих подій.

Виставу показали в гонконзькому театрі Сіцюй під час телефонної розмови президента США та лідера Китаю Сі Цзіньпіна, передає Reuters.

Комедію написав драматург кантонської опери Едвард Лі. Її прем’єра відбулася ще у 2019 році, але відтоді сюжет кілька разів змінювали. В останню версію опери додали сцену суперечки Трампа й Зеленського в Білому домі.

Історія починається з того, що доньці Трампа, Іванці, сниться, що в її батька є брат-близнюк на ім’я Чуань Пу з Китаю. Коли Трампа викрадають прибульці з Марсу, Іванка просить Чуаня на день замінити батька.

В іншій сцені двійник президента США свариться із Зеленським через його одяг в Білому домі і стріляє в нього з водяного пістолета. Після цього український лідер вдає, що його поранили.

Виступ проходить на тлі фотографій із реальних подій. За даними ЗМІ, глядачі, серед яких багато молоді, вибухали сміхом протягом опери. Вистава має величезний попит у Гонконгу.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Дональд ТрампЗеленськийНовини шоу-бізнесавистава
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