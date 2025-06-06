Україна приєднається до зони Роумінг, як вдома з 2026 року

Єврокомісія планує внести Україну до зони Роумінг, як вдома, починаючи з 2026 року.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС за підсумками засідання Ради Європейського Союзу з питань телекомунікацій, яке відбулося сьогодні у Брюсселі.

У розділі Різне під час цього засідання Європейська комісія надала оновлену інформацію про перебіг інтеграції України та Молдови до зони дії правила "Роумінг", як вдома.

Це положення вже забезпечує громадянам ЄС можливість здійснювати дзвінки, відправляти текстові повідомлення та користуватися мобільним інтернетом у межах Євросоюзу без додаткових витрат.

– Комісія повідомила, що після інформування про нещодавно ухвалений Україною законопроєкт вона незабаром запропонує оцінку та пропозицію, які можуть призвести до приєднання України до зони Роумінг, як вдома з 2026 року. Для Молдови аналогічна оцінка та пропозиція також можуть бути представлені найближчим часом, – йдеться в офіційному пресрелізі.

ForUa.com нагадує, 15 квітня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт № 12150, що стосується приєднання України до спільної роумінгової зони з Європейським Союзом.

2 червня президент Володимир Зеленський підписав закон Про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації норм законодавства Європейського Союзу з питань електронних комунікацій (реєстраційний № 12150).