Найбагатший проти найвпливовішого: чим завершиться конфлікт між Трампом і Маском

Конфлікт між Дональдом Трампом та Ілоном Маском був неминучим — знаючи амбітні характери обох фігур. Декому з тих, хто цікавиться українською політикою, ця ситуація нагадала історію українського тандему Зеленського та Богдана: гучний зліт, стрімке падіння. Але в США усе значно масштабніше — тут йдеться не лише про образи, а й про величезні фінансові й політичні наслідки. Деталі – в матеріалі

Як це часто буває, все почалося з відносної дрібниці – критики бюджету. Закінчилося — натяками на педофілію та імпічмент. Дональд Трамп, відповідаючи на критику свого нового бюджетного законопроєкту, різко висловився про Ілона Маска: «Найпростіший спосіб заощадити мільярди доларів — припинити субсидії компаніям Ілона. Я завжди дивувався, чому Байден цього не зробив!»

Маск не змовчав. Він заявив, що Трамп завдячує йому перемогою на виборах і натякнув на зраду:

«Без мене Трамп програв би вибори... Яка невдячність».

Підлив масла у вогонь і скандал із скасуванням кандидатури наближеного до Маска мільярдера Айзекмана на посаду очільника NASA. Після цього Маск почав публічно атакувати Трампа за «егоїстичний» податковий законопроєкт, що передбачає скасування субсидій на електромобілі.

У відповідь Трамп заявив: «Ілон набридав. Я попросив його піти. Я скасував його електромобільний мандат — і він просто зірвався!»

І тоді Маск натякнув на найболючіше. Він згадав ім’я Трампа у зв’язку зі скандально відомим фінансистом Джеффрі Епштейном, обвинуваченим у педофілії. Цей натяк викликав справжній вибух у медіа — тим паче, що буквально одразу після цього Ілон Маск публічно заявив про необхідність імпічменту Трампа.

Тоді ж у пресі почалися розмови про те, що у разі наявності доказів, Трамп ризикує піти достроково, а замість нього головою США стане Джей Ді Венс. Спочатку вважалося, що він дистанціюється від скандалу, але він підтвердив свою лояльність: «Я пишаюся тим, що стою поруч із президентом Трампом».

Схоже, що така заява напряму пов’язана з розумінням Венса, що наразі Трамп все рівно лишається надто сильним.

Тим не менш, окрім політичних наслідків фінансові проблеми у обох сторін конфлікту стали вражаючими. Так, Трамп втратив понад 1,1 млрд доларів: 202 млн на падінні акцій Trump Media та 900 млн через падіння мемкоїну TRUMP. Маск взагалі позбувся близько 20 млрд доларів через обвал Tesla на 14,3%.

Politico пише, що у Білому домі намагаються залагодити конфлікт. Помічники президента США вмовили його пом’якшити риторику, було організовано навіть дзвінок із Маском.

Сам Трамп публічно знизив градус: «Та нічого страшного. Усе йде чудово, як ніколи».

Але все це викликало дежавю. Схожа ситуація вже траплялася під час першого терміну Трампа: скандали, звільнення, політичні конфлікти. Тоді це частково коштувало йому другого терміну, коли він програм Байдену. Зараз Трамп та Маск уже відкрили справжній політично-фінансовий фронт. І навіть якщо примирення відбудеться, довіра між ними була зруйнована. А тому можна припустити, що на цьому протистоянні ще не поставлено крапку.

І наостанок. Що це означає для України? З одного боку, Маск послідовно демонстрував проросійські симпатії, а тому його «виліт» з команди Трампа є хорошим рішенням. З іншого — і без найбагатшого бізнесмена планети таких поглядів у таборі Трампа вистачає: згадати хоча б його сина або того ж віцепрезидента Венса. Проте цей скандал може відволікти увагу Трампа від зовнішньої політики загалом — і України зокрема. Або ж бодай трохи змістити акцент у відносинах між Вашингтоном та Києвом.