Після сварки з Маском Трамп планує позбутися своєї Tesla

Після публічного конфлікту з Ілоном Маском президент США Дональд Трамп вирішив відмовитися від своєї червоної Tesla, придбаної у березні цього року. Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на високопоставленого чиновника з Білого дому.

Інше джерело в адміністрації повідомило, що автомобіль планують або продати, або подарувати. Станом на ранок 5 червня Tesla все ще перебувала на Західному під’їзді до адміністративної будівлі, і до цього Трамп дозволяв нею користуватися молодшим співробітникам.

У березні президент перетворив Південну галявину Білого дому на своєрідний виставковий майданчик Tesla, що, як зазначає CNN, було жестом на підтримку компанії Ілона Маска. Тоді ж Трамп публічно оголосив про купівлю електрокара, а також придбав модель Cybertruck для своєї онуки.

Загострення у відносинах між Трампом і Маском розпочалося після того, як підприємець розкритикував законопроєкт, який просуває президент. Маск заявив, що цей документ може збільшити дефіцит федерального бюджету США на 2,4 трильйона доларів, зокрема через податкові зміни та заходи щодо імміграції.

У відповідь 5 червня Трамп заявив, що Маск «вичерпав себе», і закликав припинити державне фінансування та скасувати контракти з компаніями мільярдера. У відповідь Маск назвав слова президента неправдою та виступив за ініціативу щодо його імпічменту.