Том Круз знову потрапив до Книги рекордів Гіннеса

Американський актор Том Круз потрапив до Книги рекордів Гіннеса завдяки трюку, який він виконав на зйомках останнього фільму франшизи "Місія неможлива: Фінальна розплата". Про це повідомляється на сайті Книги рекордів.

"Восьма, остання на сьогоднішній день частина франшизи "Місія неможлива: Фінальна розплата" по-справжньому підняла планку - видовищні трюки Тома на зйомках фільмах дозволили йому вписати своє ім'я в Книгу рекордів Гіннесса за найбільше число стрибків з паном Книги рекордів.

Как сообщает CNN, Актор виконав 16 дублів під час зйомок сцени зі стрибком. Він зістрибував з гелікоптера з просоченим запальною сумішшю парашутом, який пізніше спалахував, актор позбавлявся його, відкривав запасний парашут і успішно приземлявся.

"Жоден інший актор чи каскадер не наближався до такої кількості смертельних стрибків", - зазначили у Книзі рекордів.

62-річний Том Круз відомий тим, що намагається самостійно виконувати якомога більше трюків на кінозйомках. За його словами, це робить його фільми більш автентичними.

Найчастіше актор робить це на зйомках стрічок франшизи "Місія неможлива", остання з яких вийшла у прокат наприкінці травня.

Крузу також належить інший титул у Книзі рекордів Гіннесса - участь у найдовшій серії фільмів, які збирали понад $100 млн у прокаті.