Олімпійського чемпіона пограбували: Його не було вдома

Будинок п'ятиразового олімпійського чемпіона з плавання Яна Торпа пограбували у австралійському Сіднеї. Про це повідомляє The Sydney Morning Herald.

Менеджер Торпа Джеймс Ерскін розповів, що у 42-річного Торпа вкрали особисті речі, включаючи коштовності та годинники. Сума вкраденого становить майже $100 тис.

– Його не було вдома, тож він не знає, коли ці речі були вкрадені. Здається, немає явного злому. Олімпійські медалі на місці. Зникла одна чи дві сентиментальні речі, – повідомив менеджер.

Ерскін додав, що Торп у нормі і "не надто переймається матеріальними речами".

Торп - один з найтитулованіших австралійських спортсменів, п'ятиразовий олімпійський чемпіон, 11-разовий чемпіон світу. Кар'єру завершив у 2006 році.