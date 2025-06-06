Легенда українського шансону, Гарік Кричевський, дивує шанувальників не лише музикою, а й літературним талантом. Його автобіографічна книга «Ангели в білому» вже стала справжнім хітом, а тепер готується зазвучати по-новому — українською!

Видання ForUA отримало ексклюзивне право першими представити свіжі уривки з цієї щирої та проникливої праці. Кричевський ділиться особистими історіями, віртуозно поєднуючи відвертість з тонким гумором та гострою іронією. Саме це робить його розповіді надзвичайно живими та близькими кожному читачеві.

«Спеціально для ForUA із задоволенням анонсую уривки новел з моєї книги «Ангели в білому» українською», — повідомив артист, відкриваючи нову главу у спілкуванні зі своїми прихильниками.

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Корисні знайомства

У третьому відділенні нібито лікувався відомий львівський кишеньковий злодій Зюма.

Довгий час Зюма відшліфовував свої навички у громадському транспорті, включно трамваях і тролейбусах, підрізаючи гаманці у довірливих радянських громадян. Зюму знали як майстра своєї справи із репутацією шанованого представника старої школи. Працював він віртуозно, суворо дотримуючись кодексу: старих і дітей не ображав, останнього не забирав.

Зюму поважали як у кримінальному світі, так і на іншому березі, але і з такими, як він, часом траплялося непередбачуване.

Якось літнім вечором, молоді оперативники прийняли Зюму «на кишені» у трамваї четвертого маршруту. Авторитетний Зюма скористався відповідними зв’язками – і замість ув’язнення його госпіталізували до третього відділення з діагнозом «маніакально-депресивний психоз».

Чисто поголений Зюма, від якого приємно пахло французькими парфумами, розгулював по відділенню у імпортній піжамі, а на його зап’ясті красувався модний годинник «Orient College».

Шановний! – звернувся до мене Зюма, уважно роздивляючись мої кросівки Puma. – Не могли би ви зробити мені послугу?

Правду кажучи, я був заінтригований.

Судячи з усього, у вас непоганий смак і існують деякі можливості. Дістаньте мені, будь ласка, японську магнітолу і пристойні кросівки. Бюджет необмежений!

В демонстративній ввічливості кишенькового злодія відчувалась зухвалість, притаманна усім аристократам кримінального світу.

Думаю, можна організувати. – впевнено промовив я. – Наскільки терміново?

Нудно тут: одні жлоби і психи навколо. – пожалівся Зюма. – Бажано, аби скоріше: хороші речі підсолоджують буття!

Я звернув увагу на його пальці: пластичні і довгі, як у професійного піаніста. Легко було уявити, як віртуозно вони проникають до кишені, виймаючи звідти ваше портмоне…

Зюма вручив мені солідну пачку грошей:

Здається мені, цього має вистачити, бажаю удачі, юначе!

Я зробив декілька дзвінків знайомим фарцовщикам, і вже за два-три дні товар був у моїх руках.

Коли я доставив замовлення у третє відділення, Зюма не приховував радості:

Я на ваш рахунок не помилився! Хочете бути успішним – тримайтесь правильних людей!

Цікаво було би побачити шкалу «правильності» у розумінні Зюми. Та попри це, я заробив суму, яка рівнялась зарплатні головного лікаря мінімум за квартал!

Життя змінювалось на краще – мрії збувались! Я купив пальоний гітарний підсилювач «Мarshall» і ковбойські чоботи на скошених підборах, витвір югославських кооператорів.

Незабаром, Зюма привів чергового клієнта – завідувача базою Червоноградського імпортторгу, товариша Петренко.

Шлях від заслуженого працівника торгівлі до третього відділення психіатричної лікарні здавався доволі своєрідним. Напередодні перевірки відділом боротьби із розкраданням соціалістичної власності, товариш Петренко, замітаючи сліди розкрадання у особливо великих розмірах, підпалив склад з імпортними дублянками. Дефіцитний товар вигорів вщент! Кажуть, що не горять тільки рукописи – дублянки ж згоріли! Як результат, власник чималих зв’язків, ударник комуністичної праці, Олег Володимирович Петренко, опинився не за гратами, а у третьому відділенні обласної психіатричної лікарні з діагнозом «маніакально-депресивний психоз».

Я забезпечив Олега Володимировича кросівками, спортивним костюмом «Adidas» і сигаретами «Marlboro».

Клієнт залишився неймовірно щасливим!

А у мене з’явилась перспектива стати особистим постачальником елітних психів.

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