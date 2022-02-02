также в разделеМир
Песков ответил Псаки, сравнившей Россию с лисой на крыше курятника 6
США готовы пустить РФ на базы НАТО, чтобы проверить наличие ракет 10
Боррель заявил, что получал сигналы о готовности РФ прекратить поставки газа в Европу 13
Dolce & Gabbana отказался от использования меха 14
Финляндия планирует отменить все COVID-ограничения в феврале 15
Ишингер: Германия предстала в неприглядном свете из-за "СП - 2" и поставок оружия Украине 34
Трасс: Олигархам Путина не удастся скрыться от санкций 36
NYT: Санкции могут разрушить всю российскую экономику 43
Патрушев: Москва не хочет воевать с Украиной 21
В Москве умер Леонид Куравлев 91
Британские медики назвали нетипичные симптомы Омикрона 41
Британия планирует увеличить численность своих войск в Восточной Европе 9
Посольство США рекомендует американцам покинуть Украину 36
The Washington Post: Путин недооценил негативные последствия для РФ в случае нападения на Украину 20
Премьер Польши вновь объявил о полной поддержке Украины 26
Ученые предупреждают: Омикрон представляет большую опасность для детей 31
В Польше готовятся к наплыву беженцев из Украины в случае вторжения России 82
В МО РФ заявили, что закончили проверку боеготовности войск ЗВО 41

В Афганистане впервые с установления режима Талибана женщины были допущены к обучению в университетах.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

В среду афганские университеты открылись на второй семестр, и женщин допустили к учебе впервые с момента захвата власти Талибаном в августе прошлого года. Сообщается, что они учатся в разных группах с мужчинами.

СМИ отмечает, что равный доступ для мужчин и женщин к образованию был одним из главных требований международного сообщества на переговорах с Талибаном как условие для восстановления финансовой помощи.

«ООН приветствует объявление, что государственные университеты откроются 2 февраля для студентов как мужчин, так и женщин. Это важно, чтобы каждый молодой человек имел равный доступ к образованию», - заявили во вторник в миссии ООН в Афганистане.

Отмечается, что во время предыдущего режима Талибана с 1996 по 2001 год девушкам и женщинам было запрещено получать среднее и высшее образование.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2206 грн.
7
Теги