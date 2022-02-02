В Афганистане впервые с установления режима Талибана женщины были допущены к обучению в университетах.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

В среду афганские университеты открылись на второй семестр, и женщин допустили к учебе впервые с момента захвата власти Талибаном в августе прошлого года. Сообщается, что они учатся в разных группах с мужчинами.

СМИ отмечает, что равный доступ для мужчин и женщин к образованию был одним из главных требований международного сообщества на переговорах с Талибаном как условие для восстановления финансовой помощи.

«ООН приветствует объявление, что государственные университеты откроются 2 февраля для студентов как мужчин, так и женщин. Это важно, чтобы каждый молодой человек имел равный доступ к образованию», - заявили во вторник в миссии ООН в Афганистане.

Отмечается, что во время предыдущего режима Талибана с 1996 по 2001 год девушкам и женщинам было запрещено получать среднее и высшее образование.