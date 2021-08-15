Талибан без боя захватил афганский ключевой восточный город Джелалабад.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова афганского чиновника.

«Падение Джелалабада дало талибам контроль над дорогой, ведущей к пакистанскому городу Пешавар. Это одна из главных магистралей в Афганистан», — говорится в сообщении.

Сейчас в Джелалабаде нет столкновений, потому что губернатор сдался талибам, ведь это было

«единственным способом спасти жизни мирных жителей и избежать жертв».

Отмечается, что фактически столица страны Кабул осталась последним крупным городом, который находится под контролем афганского правительства.

Напомним, в Кабул прибыли тысячи людей, чтобы спастись.