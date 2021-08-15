Талибан без боя захватил афганский ключевой восточный город Джелалабад.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова афганского чиновника.
«Падение Джелалабада дало талибам контроль над дорогой, ведущей к пакистанскому городу Пешавар. Это одна из главных магистралей в Афганистан», — говорится в сообщении.
Отмечается, что фактически столица страны Кабул осталась последним крупным городом, который находится под контролем афганского правительства.
Напомним, в Кабул прибыли тысячи людей, чтобы спастись.
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