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Талибан без боя захватил афганский ключевой восточный город Джелалабад.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова афганского чиновника.

«Падение Джелалабада дало талибам контроль над дорогой, ведущей к пакистанскому городу Пешавар. Это одна из главных магистралей в Афганистан», — говорится в сообщении.

Сейчас в Джелалабаде нет столкновений, потому что губернатор сдался талибам, ведь это было
 «единственным способом спасти жизни мирных жителей и избежать жертв».

Отмечается, что фактически столица страны Кабул осталась последним крупным городом, который находится под контролем афганского правительства.

Напомним, в Кабул прибыли тысячи людей, чтобы спастись.
ForUm

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