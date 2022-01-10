В Афганистане нашли мальчика, потерявшегося во время эвакуации в аэропорту Кабула.

Об этом передает Укринформ со ссылкой на Reuters.

Как отмечается, ребенок по имени Сохеил Ахмади потерялся 19 августа на фоне хаоса во время эвакуации из Афганистана из-за захвата страны талибами. В то время мальчику было всего два месяца.

Его родители работали в посольстве США и пытались вместе с Сохеилом и старшими детьми попасть на самолет, чтобы покинуть Афганистан. Однако, когда в аэропорту началась давка, они боялись, что ребенок может пострадать и передали мальчика через забор американскому солдату, пока они будут стоять в очереди.

Но в тот момент талибы оттеснили толпу и не дали родителям Сохеила забрать его обратно. Официальные лица сказали родителям мальчика, что ребенка, вероятно, вывезли из страны отдельно. В результате семью эвакуировали в Техас, однако в течение пяти месяцев они так и не смогли найти Сохеила.

Позже выяснилось, что ребенка в аэропорту обнаружил таксист Хамид Сафи, привезший туда своего брата для эвакуации. По его словам, когда он нашел малыша, тот лежал на полу сам и плакал. Сафи после безрезультатных поисков родителей мальчика решил забрать его домой и воспитать как собственного ребенка.

После того, как Reuters опубликовало новость об исчезновении Сохеила, соседи Сафи, заметившие его возвращение из аэропорта с ребенком, узнали мальчика по фотографиям и рассказали об этом журналистам.

Когда местонахождение Сохеила подтвердили, дед мальчика, который живет в северо-восточной провинции Бадахшан, приехал в Кабул, чтобы вернуть ребенка.

Однако Сафи отказался возвращать малыша и требовал эвакуации его и семьи в США, говорится в сообщении.

Дед ребенка обратился в полицию Талибана. В конце концов, семья ребенка выплатила мужчине деньги за содержание ребенка, а Сохеила вернули деду.

Семья надеется, что скоро Сохеила отправят в США.

15 августа Талибан заявил, что взял под контроль всю территорию Афганистана, а 19 августа провозгласил создание Исламского Эмирата Афганистан.