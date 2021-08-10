Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую сняли с Олимпийских игр в Токио после критики тренеров, выставила на аукцион медаль Европейских игр 2019 года.

По информации Белорусского фонда спортивной солидарности,﻿ Тимановская продавала медаль «в поддержку свободных спортсменов Беларуси, пострадавших от действий режима Лукашенко».

Все средства будут перечислены в Белорусский фонд спортивной солидарности.

24-летняя участница сборной страны на XXXII летних Олимпийских играх в Токио Кристина Тимановская резко раскритиковала белорусское спортивное начальство, которое поставило ее участвовать в эстафете 4 по 400 метров без ее ведома.

Представители белорусской делегации привезли спортсменку в аэропорт Токио, чтобы увезти в Беларусь, но там она обратилась за защитой к японской полиции. Ночь на понедельник спортсменка провела в отеле токийского аэропорта под охраной полиции Японии.

После этого спортсменка прибыла в посольство Польши в Токио. Сообщалось, что она подала документы на предоставление политического убежища в Польше.

Муж спортсменки Арсений Зданевич выехал в Украину. Он также получил польскую гуманитарную визу.