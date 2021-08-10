Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую сняли с Олимпийских игр в Токио после критики тренеров, выставила на аукцион медаль Европейских игр 2019 года.
По информации Белорусского фонда спортивной солидарности, Тимановская продавала медаль «в поддержку свободных спортсменов Беларуси, пострадавших от действий режима Лукашенко».
Все средства будут перечислены в Белорусский фонд спортивной солидарности.
24-летняя участница сборной страны на XXXII летних Олимпийских играх в Токио Кристина Тимановская резко раскритиковала белорусское спортивное начальство, которое поставило ее участвовать в эстафете 4 по 400 метров без ее ведома.
Представители белорусской делегации привезли спортсменку в аэропорт Токио, чтобы увезти в Беларусь, но там она обратилась за защитой к японской полиции. Ночь на понедельник спортсменка провела в отеле токийского аэропорта под охраной полиции Японии.
После этого спортсменка прибыла в посольство Польши в Токио. Сообщалось, что она подала документы на предоставление политического убежища в Польше.
Муж спортсменки Арсений Зданевич выехал в Украину. Он также получил польскую гуманитарную визу.
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