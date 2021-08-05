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Инцидент с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской  нарушил олимпийское перемирие, заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

«Успокоился, когда увидел, что спортсменка Кристина Тимановская благополучно прибыла в Польшу. Еще одна гордая гражданка Беларуси была вынуждена бежать из страны из-за действий режима Лукашенко, а олимпийское перемирие было нарушено», - написал он в Twitter.

Олимпийское перемирие – греческая традиция, возникшая в VIII веке до н. э., связанная с проведением игр.

В 1992 году Международный олимпийский комитет возродил эту традицию.

В резолюции 48/11 от 25 октября 1993 года Генеральная Ассамблея ООН призвала государства-члены соблюдать олимпийское перемирие в течение периода, который начинается за семь дней до открытия и заканчивается через семь дней после закрытия каждых Олимпийских игр.

Напомним, 24-летняя участница сборной страны на XXXII летних Олимпийских играх в Токио Кристина Тимановская резко раскритиковала белорусское спортивное начальство, которое поставило ее участвовать в эстафете 4 по 400 метров без ее ведома. Легкоатлетку срочно увезли с вещами в аэропорт, однако там она заявила, что боится возвращаться домой, так как ее могут посадить в тюрьму.

После этого спортсменка прибыла в посольство Польши в Токио. Сообщалось, что она подала документы на предоставление политического убежища в Польше.

Муж спортсменки Арсений Зданевич выехал в Украину. Он также получил польскую гуманитарную визу.
ForUm

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