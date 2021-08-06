Международный олимпийский комитет лишил аккредитации двух тренеров белорусской сборной на Олимпиаде в Токио в связи со скандалом вокруг легкоатлетки из Беларуси Кристины Тимановской.

Как сообщает МОК, аккредитации лишены тренеры Артур Шумак и Юрий Моисевич. Они по требованию МОК уже покинули Олимпийскую деревню, передает Интерфакс.

Эта мера, отмечается в сообщении комитета, принята «в интересах благополучия спортсменов из Беларуси, которые все еще находятся в Токио, и в качестве временной меры».

Накануне представитель МОК Марк Адамс сказал журналистам, что в отношении Национального олимпийского комитета Беларуси в связи со скандалом вокруг Тимановской могут быть применены дисциплинарные меры. По его словам, Комитет «быстро отреагировал» на ситуацию и теперь проводит беседы с белорусскими и другими спортсменами.

24-летняя участница сборной страны на XXXII летних Олимпийских играх в Токио Кристина Тимановская резко раскритиковала белорусское спортивное начальство, которое поставило ее участвовать в эстафете 4 по 400 метров без ее ведома.

Представители белорусской делегации привезли спортсменку в аэропорт Токио, чтобы увезти в Беларусь, но там она обратилась за защитой к японской полиции. Ночь на понедельник спортсменка провела в отеле токийского аэропорта под охраной полиции Японии.

После этого спортсменка прибыла в посольство Польши в Токио. Сообщалось, что она подала документы на предоставление политического убежища в Польше.

Муж спортсменки Арсений Зданевич выехал в Украину. Он также получил польскую гуманитарную визу.