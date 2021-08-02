В понедельник стало известно, что Арсений Зданевич, муж белорусской олимпийки Кристины Тимановской, выехал из Беларуси и въехал в Украину.
25-летний Зданевич покинул родину после того, как накануне его жена, участница олимпийской сборной Беларуси, заявила, что ее пытались силой вывезти из Токио в Беларуси, сообщает ВВС Украина.
Свое точное местонахождение в Украине он не называет из соображений безопасности.
«В Украине чувствую себя безопасно», - рассказывает мужчина. Говорит, что был здесь несколько раз проездом.
Сам Арсений тоже спортсмен: мастер спорта, работал тренером по фитнесу. В 2018 году окончил университет в Бресте по специальности «физическая культура».
Зданевич говорит, что пока не ясно, что они с женой будут делать дальше. Сам он приехал в Украину, потому что здесь у него есть знакомые.
«Решение о выезде принял в течение получаса. Не чувствовал, что за мной следят, спокойно прошел границу, сейчас в безопасности», - сказал он.
У самой Кристины, по его словам, в Беларуси осталась мама.
На вопрос, поддерживали они с женой протесты в Беларуси, Арсений коротко ответил: «Политикой не интересовались и в протестах не участвовали».
Напомним, накануне спортсменка резко раскритиковала белорусское спортивное начальство, которое поставило ее участвовать в эстафете 4 по 400 метров без ее ведома. Легкоатлетку срочно увезли с вещами в аэропорт, однако там Тимановская заявила, что боится возвращаться домой, так как ее могут посадить в тюрьму.
После этого спортсменка прибыла в посольство Польши в Токио. Сообщалось, что она подала документы на предоставление политического убежища в Польше.
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