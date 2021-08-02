В понедельник стало известно, что Арсений Зданевич, муж белорусской олимпийки Кристины Тимановской, выехал из Беларуси и въехал в Украину.

25-летний Зданевич покинул родину после того, как накануне его жена, участница олимпийской сборной Беларуси, заявила, что ее пытались силой вывезти из Токио в Беларуси, сообщает ВВС Украина.

Свое точное местонахождение в Украине он не называет из соображений безопасности.

«В Украине чувствую себя безопасно», - рассказывает мужчина. Говорит, что был здесь несколько раз проездом.

Сам Арсений тоже спортсмен: мастер спорта, работал тренером по фитнесу. В 2018 году окончил университет в Бресте по специальности «физическая культура».

Зданевич говорит, что пока не ясно, что они с женой будут делать дальше. Сам он приехал в Украину, потому что здесь у него есть знакомые.

«Решение о выезде принял в течение получаса. Не чувствовал, что за мной следят, спокойно прошел границу, сейчас в безопасности», - сказал он.

У самой Кристины, по его словам, в Беларуси осталась мама.

На вопрос, поддерживали они с женой протесты в Беларуси, Арсений коротко ответил: «Политикой не интересовались и в протестах не участвовали».

Напомним, накануне спортсменка резко раскритиковала белорусское спортивное начальство, которое поставило ее участвовать в эстафете 4 по 400 метров без ее ведома. Легкоатлетку срочно увезли с вещами в аэропорт, однако там Тимановская заявила, что боится возвращаться домой, так как ее могут посадить в тюрьму.

После этого спортсменка прибыла в посольство Польши в Токио. Сообщалось, что она подала документы на предоставление политического убежища в Польше.