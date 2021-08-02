Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую отстранили от Олимпиады после критики руководства сборной, подала документы на предоставление политического убежища в Польше.

Об этом рассказал Александр Опейкин из Белорусского фонда спортивной солидарности в эфире Настоящего Времени, передает Укринформ.

«Она сейчас находится в Токио. Она уже общается с Международным олимпийским комитетом и с прессой. Уже подала заявление на предоставление политического убежища в Польше, поэтому она уже в пути находится. С ней все в порядке. Держится хорошо, понятно, что это стрессовая ситуация не только для спортсмена, но и человека – оказаться под таким давлением. Это молодая девушка, на которую оказали давление взрослые опытные функционеры», - рассказал Опейкин.

Он также отметил, что девушка опасалась возвращаться в Минск, так как ее показали в «разносных сюжетах» «пропагандистских каналов».

«Ее пытались снять с соревнований не по каким-то объективным и реальным причинам, по здоровью или что-то еще, это был чисто административный приказ», – добавил Опейкин.

Ранее стало известно, что Кристину Тимановскую, которая 2 августа должна была принять участие в квалификационном забеге на 200 метров в Токио, пытались отвезти в Беларусь против ее воли.

Накануне спортсменка резко раскритиковала белорусское спортивное начальство, которое поставило ее участвовать в эстафете 4 по 400 метров без ее ведома. Легкоатлетку срочно увезли с вещами в аэропорт, однако там Тимановская заявила, что боится возвращаться домой, так как ее могут посадить в тюрьму. Она заявила о намерении обращаться за политическим убежищем в посольство Австрии в Токио.

Австрийские власти пока никак не отреагировали на намерение белорусской спортсменки.

Чехия заявила, что готова предоставить убежище Тимановской и взять ее под международную защиту.

Международный олимпийский комитет обратился в Национальный олимпийский комитет Беларуси с требованием дать исчерпывающие объяснения относительно ситуации с белорусской легкоатлеткой

Белорусская спортсменка сейчас находится в безопасности с руководством японского аэропорта Ханэда, сейчас ее сопровождает работник оргкомитета Олимпийских игр, заявили в МОК.