Муж белорусской спортсменки Кристины Тимановской, которая отказалась возвращаться в Беларусь с олимпиады в Токио, получил польскую гуманитарную визу.

Об этом сообщил представитель польского правительства Петр Мюллер, пишет Европейская правда со ссылкой на Onet.pl.

Мюллер также отметил, что из соображений безопасности не будет давать больше информации о прибытии Тимановской в Польшу.

«В средствах массовой информации появляется различная информация о том, что госпожа Тимановская высадится в том или ином месте. Мы не комментируем это, потому что мы не хотим способствовать деятельности служб других стран, которые, возможно, захотят действовать негативно в этом плане», - сказал представитель правительства Польши.

Мюллер отметил, что Польша готова предоставить ей любую помощь, включая поддержку в ее спортивной карьере, если она пожелает.

Между тем белорусская спортсменка Кристина Тимановская, которая получила польскую гуманитарную визу и в среду должна была лететь рейсом LOT в Варшаву, прибыла в Вену. Австрийский МИД ожидает, что после остановки в Вене она вылетит в Польшу.

Напомним, спортсменка резко раскритиковала белорусское спортивное начальство, которое поставило ее участвовать в эстафете 4 по 400 метров без ее ведома. Легкоатлетку срочно увезли с вещами в аэропорт, однако там Тимановская заявила, что боится возвращаться домой, так как ее могут посадить в тюрьму.

После этого спортсменка прибыла в посольство Польши в Токио. Сообщалось, что она подала документы на предоставление политического убежища в Польше.

Муж спортсменки Арсений Зданевич выехал в Украину.